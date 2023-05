Augusto Canário, Ivandro e Jorge Guerreiro são cabeças de cartaz das Festas da Cidade

Augusto Canário e & Amigos, Ivandro, Diogo Carapinha e Jorge Guerreiro são alguns dos artistas que vão animar as Festas da Cidade entre 17 e 25 de junho, em Almeirim. O recinto das festas será, como é habitual, nas imediações da Biblioteca Municipal, conta com as tradicionais tasquinhas das associações de todo o concelho, picaria e animação noturna na Arena d’Almeirim.

No sábado, 17 de junho, a abertura do certame decorre com abertura da exposição de Jacqueline Schimtt/Jean Fiori da Geminação com a cidade de Dreux, na biblioteca municipal, pelas 19h00. O palco principal abre pelas 22h00, com o Festival de Folclore, organizado pelo Rancho Velhas Guardas F. C. do Povo Almeirim. O palco 2 está reservado para dois espetáculos pelas 21h00 e 21h30, o primeiro é de Dança Criativa com Sofia Campos e o segundo com Sarah Medina e Audrey Diana Niangbo acompanha Samir Belkhiri da Geminação com a cidade de Dreux. O dia encerra com picaria e animação noturna na Arena d’Almeirim.

No domingo, 18 de junho, destaca para a atuação de Ivandro no palco principal, pelas 22h30. Mas antes, o palco 2 recebe o Rancho Folclórico ‘Os Camponeses da Raposa’, pelas 21h30, e logo de seguida a avenida recebe a Marcha de Fazendas de Almeirim. O dia encerra com picaria, pelas 24h00.

Na segunda-feira, 19 de junho, à demonstração de dança, pela Associação 20kms de Almeirim, no placo 2 (20h45), segue-se atuação do Rancho Folclórico de Benfica do Ribatejo, (21h30). O palco principal recebe neste dia a Banda Prova de Fogo, com o espetáculo a iniciar pelas 22h00.

Terça-feira, 20 de junho, é o Dia da Elevação de Almeirim a Cidade, um dia que será reservado à promoção da casta Fernão Pires, tradicional do concelho. Este dia começa pelas 10h00, com uma solta de pombos na comemoração dos 50 anos da União Columbófila de Almeirim, junto ao pavilhão Alfredo Bento Calado. À noite, a animação inicia pelas 21h30, com o Rancho Folclórico da Velha Guarda de Fazendas de Almeirim, pelas 22h00 realiza-se um Flashmob da Jornada Mundial da Juventude no palco principal. Às 22h15, sobe ao palco o cantor Jorge Guerreiro.

Quarta-feira, 21 de junho, é a vez do Rancho Folclórico Infantil de Fazendas de Almeirim subir ao palco 2, pelas 21h30. A avenida recebe às 22h00, a Grande Marcha do Crial. Pelas 22h30, inicia o concerto da Banda Marcial de Almeirim no palco principal. Neste dia haverá também picaria, às 24h00.

Quinta-feira, 22 de junho, pelas 21h30, atua o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim no palco 2. Pelas 22h00, é a vez da banda do concelho Five Vox subir ao palco principal.

Sexta-feira, 23 de junho, é dia da prova de atletismo popular de 10 kms “Correr nas Festas”, com início marcado para as 19h45. Augusto Canário e Amigos vão animar o palco principal a partir das 21h30. Neste dia há também picaria e animação noturna pelas 24h00.

Sábado, 24 de junho, acontece o primeiro Aqua Fitness Fest Almeirim, nas piscinas municipais, pelas 15h30. À noite, o palco 2 recebe o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim (21h30), a avenida recebe a Marcha de Benfica do Ribatejo (22h00) e às 22h30 é a vez de Diogo Carapinha animar o palco principal. Este será o último dia de picaria e animação noturna.

Domingo, 25 de junho, no palco 2 há Zumba com Joana Pernas (20h15), segue-se a atuação do Rancho Folclórico de Paço do Negros (21h30), a avenida recebe a Marcha de Almeirim (22h00) e as festas encerram com um Remember 80’s & 90’s.

As festas terão ao longo de toda a semana, tasquinhas, artesanato, exposições, carrosséis, entre outros.