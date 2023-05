Bragança com menos férias

Daniel Bragança vai ter férias mais curtas para poder apresentar-se em pleno no início da pré-temporada de 2023/2024.

Rúben Amorim assumiu depois do jogo com o Benfica que não quer correr quaisquer riscos com o talentoso médio, preferindo contar com ele a 100 por cento para a nova época: “Não vamos arriscar e, por isso, o Daniel Bragança não irá jogar com o Vizela. Gostava muito de lhe dar essa oportunidade, mas não quero arriscar”.

Daniel Bragança vai voltar à Academia para começar a cumprir um trabalho individualizado de treino, aina en junho, que lhe permitirá ganhar condição física e reforço muscular para entrar na máxima força.