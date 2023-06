Ecolezíria comemora Dia Mundial da Criança com atividades lúdicas sobre reciclagem

A Ecolezíria, empresa intermunicipal da Lezíria do Tejo para o tratamento de resíduos urbanos, realizou uma série de atividades lúdicas e educativas no âmbito do Dia Mundial da Criança, em parceria com o Agrupamento de Escolas de Almeirim, as quais contaram com a participação de aproximadamente 1600 crianças do pré-escolar e do 1º ciclo. A iniciativa, realizada ontem, dia 1 de junho, proporcionou uma experiência enriquecedora a todas as crianças envolvidas.

O evento, que teve lugar no Parque da Zona Norte em Almeirim, contou com diversas brincadeiras interativas onde os alunos puderam explorar diferentes temáticas relacionadas com a sustentabilidade e a reciclagem.

Estas atividades fazem parte de uma estratégia global da Ecolezíria em promover a educação ambiental junto da comunidade escolar da região, com o objetivo de envolver as crianças em aprendizagens lúdicas sobre a importância da preservação do meio ambiente.

“Acreditamos que a educação ambiental é fundamental para formar cidadãos conscientes e responsáveis. O Dia Mundial da Criança é uma excelente oportunidade para despertar nas crianças esta valorização do ambiente e o apreço pela Natureza e por todos os recursos que nos rodeiam. Nada melhor do que ensinar as futuras gerações de adultos a preservar e a estimar o meio ambiente”, afirma Dionísio Mendes, diretor-executivo da Ecolezíria.

Esta iniciativa foi promovida pela Câmara Municipal de Almeirim no âmbito das comemorações do Dia da Criança.