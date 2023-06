1º Festival do Pão Caseiro foi um sucesso

A Fundação José Relvas foi a grande vencedora da primeira edição do Festival do Pão Caseiro, que teve lugar no dia 24 de maio, na Arena de Almeirim. A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim teve a ideia, pôs mãos à obra e multiplicou-se em empenho e dedicação para que nada faltasse no dia da grande festa.

As previsões de trovoada não impediram todos os preparativos necessários e na manhã de quarta-feira, dia 24, a festa começou cedo com a chegada das Instituições Sociais do distrito, que puderam estar presentes na iniciativa da Misericórdia de Almeirim: Centro Paroquial de Bem Estar Social de Almeirim, ACRAS – Associação Cristão de Reinserção e Apoio Social, CRIAL – Centro de Recuperação Infantil de Almeirim, Fundação José Relvas e as Misericórdias de Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos, Pernes, Vila Nova da Barquinha, Alcanede, Benavente, Entroncamento, Sardoal.

Os objetivos propostos foram amplamente atingidos com a valorização das tradições e sabores da cidade e a promoção do encontro entre instituições.

Cada Instituição foi desafiada a participar em duas categorias: apresentar um exemplar de pão para degustação e avaliação, e decorar e identificar um espaço próprio. E os resultados não podiam ter sido melhores.

Espaços decorados a rigor, visualmente apelativos com apresentação do exemplar a concurso e do doce escolhido para acompanhar. Realce para a Santa Casa da Misericórdia de Coruche que venceu o prémio da melhor decoração.

Tendo o pão caseiro e as caralhotas como reis da festa, a Santa Casa convidou para júri Aurélio Borges, das Padarias PaniBorges, Emília Caldeira e Felícia Ferreira, utente do Lar de S. José que integrou o júri em representação da Instituição anfitriã.

Depois de avaliar cada pão submetido a concurso, o júri deu o primeiro prémio à Fundação José Relvas, com a Santa Casa do Sardoal a ficar em segundo e em terceiro a Misericórdia da Chamusca.

No total mais de 275 pessoas, entre idosos e colaboradores, foram desafiados a passar um dia diferente repleto de boa música e melhor gastronomia.

Passaram pelo palco da Arena ao longo do dia vários amigos da Santa Casa de Almeirim que conferiram qualidade, encanto e alegria ao Festival com a sua música e alegria: Grupo coral ARPICAL, Grupo Cantares Alentejano D’Além Tejo, Rancho de Danças Folclóricas do FIFCA.

Destaque para a música, voz e alegria de Olavo Bilac e para o som da guitarra portuguesa tocada pelo extraordinário Custódio Castelo, que deixou todos os presentes encantados.

Para além das fornadas de caralhotas da D. Emília Caldeira, a Santa Casa ofereceu a todos os presentes, os sabores tradicionais de Almeirim: a famosa Sopa da Pedra, gentilmente cedida pelos Restaurantes Toucinho e Zézano, as já conhecidas bifanas da Santa Casa, o pão com chouriço assado na brasa, o arroz doce, tão afamado, oferecido pela Associação Gentes de Almeirim e o melão de Almeirim.

Apesar do calor que se fez sentir ao longo de todo o dia, ninguém quis sair mais cedo da festa que só acabou depois de um convívio muito familiar no palco promovido pela Associação FIFCA. Na hora do regresso a casa, cada Instituição levou consigo uma recordação deste dia vivido em Almeirim – um presente para cada utente participante confecionado na cozinha do Lar São José e um melão.

No final fica a certeza: em 2024, o Festival do Pão Caseiro vai regressar!

A Santa Casa agradece a todas as Instituições Sociais presentes e entidades que colaboraram para o sucesso da 1.º edição do Festival do Pão Caseiro: Bombeiros Voluntários de Almeirim, Câmara Municipal de Almeirim, Confraria Gastronómica de Almeirim, Gentes de Almeirim, Restaurante O Forno, Restaurante Toucinho e, Restaurante Zézano.

Susana Costa