Pedro Gonçalves, fundador da Escola de Toureio de Almeirim, internado após ser vítima de enfarte

Pedro Gonçalves, ex-bandarilheiro, ex-forcado e fundador da Escola de Toureio de Almeirim, encontra-se internado no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, após ter sofrido, no passado dia 12 de junho, um enfarte do miocárdio e consequente paragem cardiorrespiratória, na sua residência, na Moçarria.

Pedro foi sujeito a um cateterismo cardíaco, encontra-se estável e deverá ficar internado naquela unidade hospitalar alguns dias.

Pedro Gonçalves iniciou-se no mundo tauromáquico como forcado nos Amadores de Azambuja, tornou-se de seguida bandarilheiro, sendo considerado um dos melhores da área. Em outubro de 2018, despediu-se na Monumental Celestino Graça, em Santarém, de onde é natural.

A sua ligação a Almeirim prende-se com a fundação da Escola de Toureio da cidade, escola onde se iniciou Diogo Peseiro, novilheiro almeirinense. A instituição abriu em 2004, com 18 alunos, tendo os treinos iniciado inicialmente no bombeiros voluntários da cidade, mudando depois para a praça de toiros. A escola acabou por encerrar em 2008 por falta de verbas.