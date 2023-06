O campo de 3×3 BasketArt de Almeirim vai ser inaugurado no próximo domingo, pelas 11h30, tornando-se Almeirim o quarto concelho do distrito a aderir a este projeto da Federação Portuguesa de Basquetebol.

A cerimónia de inauguração contará com a presença de elementos da Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB), Associação de Basquetebol (AB) de Santarém e o executivo da Câmara Municipal de Almeirim.

O novo campo está situado no Parque Urbano da Zona Norte e é da autoria de João Francisco Domingos “Bigod“, artista natural de Benfica do Ribatejo, e de Tiago Braga “Fedor”.

A atividade que vai inaugurar o campo é um treino das Seleções Distritais de 3×3, em preparação para o Interselecções de sub17 da variante, em Tomar (15 a 17 de julho).

A inauguração do campo de Almeirim insere-se num vasto Programa, o “Ribas Finals”, organizado pela AB Santarém para o fim de semana, em Almeirim.

O 3×3 BasketArt é um projeto que faz parte do programa nacional de promoção do basquetebol, que tem como objetivo trazer a modalidade para a rua e que consiste em desafiar todos os municípios do país a constituírem-se como parceiros da FPB na promoção de hábitos de vida saudáveis dos seus habitantes, através da prática informal do basquetebol.