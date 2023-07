Autarquia constrói passadeiras elevadas pelo concelho para reduzir velocidade de viaturas

A autarquia de Almeirim está a construir, um pouco por todo o concelho de Almeirim, diversas passadeiras elevadas, que servem para a passagem de peões e para a redução de velocidade das viaturas.

Três das primeiras passadeiras deste tipo foram colocadas, na passada semana, na Rua General Humberto Delgado e Rua da Escola, em Paço dos Negros.

Esta semana, os funcionários do Município iniciam a colocação de quatro passadeiras na Avenida da Liberdade, no Bairro do Pupo. Nesta zona, a colocação prende-se com a necessidade de reduzir a velocidade dos condutores. Desde a abertura da estrada de acesso à circular urbana que as viaturas passam a uma velocidade maior naquela zona.

A localidade de Marianos também terá algumas passadeiras elevadas e devem ser colocadas nos próximos dias.