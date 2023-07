Vinho de Almeirim brilha nos Decanter World Wine Awards

O vinho ‘Falua Reserva Unoaked branco 2020’ esteve em destaque nos Decanter World Wine Awards (DWWA) – a maior e mais influente competição de vinhos do mundo, que este ano celebrou 20 anos, e que contou com 237 jurados, 70 dos quais masters of wine e master sommeliers, oriundos de 54 países. Para além do vinho da Falua, os Vinhos do Tejo teve mais dois vinhos em competição que arrecadaram 96 pontos no concurso.

O ‘Falua Reserva Unoaked branco 2020’ (€14,99) arrecadou 92 pontos nesta competição, sendo um vinho da monocasta Fernão Pires.

Da Companhia das Lezírias, o já renomado ‘1836 Grande Reserva branco 2021’ (€27,00) e o debutante ‘Séries Singulares Colheita Tardia branco 2020’ (€50,00) foram os Vinhos do Tejo que mais brilharam nos Decanter World Wine Awards 2023 – e os mais pontuados de sempre –, ao serem agraciados com 96 pontos cada. Deste mesmo produtor e homólogo do branco, nota para os 93 pontos atribuídos ao ‘1836 Grande Reserva tinto 2020’ (€40,00).

Este é mais um reconhecimento dado à casta Fernão Pires, o que congratula, em muito, a região, uma vez que esta é a casta branca rainha dos Vinhos do Tejo e uma das suas bandeiras.

Os Vinhos do Tejo sugere abrir as hostes com o ‘Falua Reserva Unoaked branco 2020’, a acompanhar uma salada e marisco ao natural, seguido da dupla ‘1836 Grande Reserva’: o ‘branco 2021’ com salmão grelhado ou comida asiática; e o ‘tinto 2020’ com pratos de caça ou carne de vaca maturada na grelha.

Dois vinhos que são também a companhia ideal para a pré-sobremesa (ou aperitivo), feita de queijos: curados de ovelha ou vaca para o branco e azuis para o tinto.

O que é doce nunca amargou, pelo que o convite é para seguir viagem até à sobremesa, idealmente fresca e acompanhada de ‘Séries Singulares Colheita Tardia branco 2020’, uma edição limitada de 1600 garrafas, acabada de lançar.