PME criadas há menos de 10 anos podem financiar a 100% projetos digitais e sustentáveis

A NERSANT continua a apoiar a elaboração de candidaturas à iniciativa Voucher para Startups – Novos Produtos Verdes e Digitais, que financia a 100% projetos digitais e sustentáveis de startups e empresas criadas há menos de 10 anos.

Com apoio de 30 mil euros por projeto, esta nova oportunidade para jovens empresas tem 45 milhões de euros para o financiamento de projetos que tenham ou queiram desenvolver modelos de negócio digitais e com forte componente verde (sustentável), ou em setores com maior intensidade de tecnologia e conhecimento, ou que valorizem a aplicação de resultados de I&D na produção de novos bens e serviços. Cada projeto aprovado terá um apoio de 30 mil euros.

São despesas elegíveis custos com recursos humanos existentes ou a contratar, destinados às atividades a desenvolver no âmbito do projeto até ao valor de 75% do total dos custos elegíveis; despesas com acreditação ou certificação tecnológica de recursos humanos; aquisição de Serviços Externos Especializados, tais como serviços de apoio à digitalização de processos de negócios, serviços de marketing, de desenvolvimento de produtos e serviços, de consultoria e de outros serviços especializados para a prossecução dos objetivos do projeto; aquisição ou aluguer operacional de equipamentos, bem como custos de licenciamento ou de subscrição de software, destinado às atividades a desenvolver no âmbito do projeto; custos com a proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual; e custos indiretos (calculados com base em custos simplificados, assentes na aplicação da taxa fixa de 15% dos custos com recursos humanos).