O W Shopping comemora 20 anos

Para celebrar esta data tão importante, o W Shopping preparou uma semana com muitas surpresas para agradecer e presentear todos aqueles que connosco têm caminhado ao longo dos anos.

Começando no sábado, dia 21 de outubro, com a presença dos Instantâneos que nos vão apresentar um espetáculo de improvisação único, em que o público é o convidado especial. O espetáculo Improvisadamente, terá início pelas 21h, e será um momento imperdível.

Dia 22, dedicamos o dia às nossas crianças e famílias. Começamos por receber a Sofia Vieira, com as suas Histórias de Encantar para os mais pequeninos, pelas 11h. Pelas 16h vamos receber os Palhaços do Veto Teatro Oficina, Pantufa & Companhia, que fazem as delícias de miúdos e graúdos, com mais um espetáculo cheio de boa disposição.

Durante o dia teremos as pinturas faciais a dar ainda mais cor ao nosso W Shopping.

Ao longo da semana contamos com a presença de duas instituições tão importantes para a nossa cidade: na 2ª feira, dia 23 de outubro, pelas 18h, acolheremos a Tuna da UTIS e na 4ª feira, dia 25, também pelas 18h, será a vez do grupo de dança, Roda Viva, da APPACDM, nos oferecer uma atuação intitulada Na minha casa há um sofá.

Sexta-feira, dia 27, pelas 21h, teremos um espetáculo cheio de salero, com Soniquete e o seu Flamenco e Sevilhanas.

Sábado, dia 28, é o nosso dia!

Nessa data fazemos 20 anos e por isso teremos um dia repleto de animações várias e uma noite inesquecível, com a presença de um dos maiores humoristas do nosso país – Marco Horácio, que nos vai brindar com o seu Rouxinol Faduncho, num espetáculo muito divertido, cheio de música e animação, pelas 21h.

No domingo, 29 de outubro pelas 15h30, a terminar da melhor forma as comemorações do nosso 20º aniversário, culminamos com mais um ícone da nossa Cidade, a Orquestra Típica Scalabitana, que nos convidará a assistir a uma fantástica atuação.

Convidamo-los a juntar-se a nós e a desfrutar de todos os momentos que preparámos para si.