Rotary Club de Almeirim premeia três alunos e oferece oito bolsas de estudo

O Cine Teatro de Almeirim foi palco, no dia 25 de outubro, da cerimónia de entrega dos Prémios de Aluno Melhor Companheiro e de Bolsas de Estudos a alunos dos Concelhos de Almeirim e Alpiarça, promovida pelo Rotary Club de Almeirim.

A distinção de Aluno Melhor Companheiro foi atribuída a três alunos, um de cada um dos Agrupamentos de Escolas de Almeirim – aluno Guilherme Feijão, Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia de Fazendas de Almeirim – aluna Sofia dos Santos Dias e do Agrupamentos de Escolas José Relvas de Alpiarça – aluna Madalena Horta Machacaz e visa distinguir os alunos que se destacam na demonstração de valores como a Amizade, a Solidariedade e o Companheirismo. Foram ainda atribuídas oito bolsas de estudo.

Este evento insere-se num programa de âmbito nacional apoiado pela Fundação Rotária Portuguesa e tem como objetivo o apoio e a valorização dos princípios éticos na formação dos jovens.

Ainda no decorrer do evento, Armando Barreira referiu o trabalho do Rotary no combate à Poliomielite e a mais recente parceria com a SIC Esperança no projeto “ Dinheiro Miúdo para Miúdos” que permite apoiar projetos das escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico.

O evento teve ainda a atuação do Grupo de Jograis do Agrupamento de Escolas Salgueiro Maia – Fazendas de Almeirim e de Madalena Machacaz Horta, a laureada de Alpiarça que tocou acordeão.

A cerimónia contou com a presença do governador do Distrito 1960, David Valente, do presidente da Câmara Municipal de Almeirim, Pedro Ribeiro, vereadores Paulo Caetano e Maria Emília Moreira e vereador Jorge Freitas da Câmara Municipal de Alpiarça e Alzira Agostinho, deputada da Assembleia Municipal de Alpiarça.