Na rúbrica “convidamos a conhecer os nossos restaurantes parceiros”, apresentamos um dos restaurantes fundadores da Associação, falamos do Restaurante Tertúlia da Quinta.

O que antes era apenas uma garrafeira Tertúlia da Quinta de Sant’Ana, dá lugar em 2005, a um novo espaço de restauração, resultado da ambição do seu proprietário Sérgio Rodrigues de expandir o negócio, com uma carta ambiciosa de pratos típicos portugueses e com referências típicas da região.

Os mais recomendados são Touro bravo assado no forno ou em bifes, Alguidar da matança com migas, Borrego no forno d’avó, Bacalhau grelhado com migas, e os petiscos com as Ovas de peixe, Salada de grão com bacalhau, Orelha de porco de coentrada e, claro, a Sopa da Pedra de Almeirim e a Sopa de peixe à Tertúlia.

Fica situado junto à praça de toiros de Almeirim, dispõe de duas salas, e está de portas abertas de terça-feira a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 22h.

Desde 2015 que recebe a distinção de Restaurante Recomendado pelo Guia Boa Cama Boa Mesa do Jornal Expresso.

BREVE HISTORIAL DA ASSOCIAÇÃO DE RESTAURANTES DA SOPA DA PEDRA DE ALMEIRIM

A comercialização da típica Sopa da Pedra em Almeirim partilhada por vários estabelecimentos de restauração na cidade de Almeirim incentivou, no ano de 2017, à criação da Associação de Restaurantes de Sopa da Pedra de Almeirim.

Este prato regional típico, produzido a partir de matérias-primas ou ingredientes utilizados tradicionalmente como seja os vegetais, nomeadamente feijão e batata, e de carne de porco (chispes, faceira, toucinho e enchidos) ganhou notoriedade e são hoje muitos os restaurantes, não só na cidade de Almeirim e até por vários cantos de Portugal que o fabricam. Uma receita de raiz popular, com produtos da região de Almeirim, muito nutritiva e ótima para retemperar as forças exigidas pelos pesados trabalhos agrícolas do antigamente. Manter as suas origens, o método tradicional de fabrico e toda a essência da sua produção passou a ser o objetivo principal da Associação, levando assim à necessidade premente de certificar a Sopa da Pedra de Almeirim. A Associação considera que a certificação da Sopa da Pedra de Almeirim é um processo relevante para a identidade do concelho, e impedir que seja produzida em qualquer sítio sem controle de qualidade e de salvaguarda da tipicidade da confeção da original sopa. A garantia ao consumidor de que a verdadeira Sopa da Pedra de Almeirim é produzida e servida apenas nos restaurantes associados desta Associação.

A Associação dos Restaurantes da Sopa da Pedra de Almeirim tem como Missão defender e salvaguardar os interesses comuns dos seus associados, quer na produção, comercialização e promoção da mesma junto dos vários públicos-alvo. Fornecer serviços de interesse comum entre associados. Promover ações que contribuam para o desenvolvimento da região em termos turísticos. Representar o setor da restauração de Almeirim com a certificação da Sopa da Pedra de Almeirim. Promover, criar e participar em ações de promoção da restauração da Sopa da Pedra no setor da restauração e do turismo.

Consequentemente, ser reconhecida como uma entidade que zela pelos interesses comuns dos seus associados e fortalecer as relações entre si. Consolidar a sua notoriedade dentro do setor de restaurantes certificados, nomeadamente, no que se refere à típica sopa de Pedra de Almeirim. Perspetivando responderem a uma só voz aos interesses da promoção deste produto turístico que beneficia não só os seus associados, mas a população por arrasto trazendo assim mais público à região de Almeirim.