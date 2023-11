HC “Os Tigres” só venceu uma das últimas três partidas

O Hóquei Clube “Os Tigres” venceu apenas um dos três jogos que disputou nas duas últimas semanas, o que remete o clube para a 10ª posição da tabela classificativa, com apenas seis pontos somados.

No dia 29 de outubro, o clube de Almeirim perdeu por 4-1 na deslocação ao terreno do Alcobacense. No dia 1 de novembro, recebeu e venceu a equipa do GC Odivelas por 6-3. No dia 4 de novembro, os almeirinenses foram derrotados em Nafarros por 2-1.

O HC “Os Tigres” já disputou sete partidas e soma duas vitórias e cinco derrotas.

A próxima partida frente ao HC Sintra B está agendada para o dia 19 de novembro, pelas 18h00, no Pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim.

Foto de Vasco Cabós/Arquivo