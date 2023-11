Herman José lança música ‘Sopa da Pedra’ com rasgos de sátira política (c/vídeo)

O ator, músico e humorista Herman José lança hoje, dia 10 de novembro, pelas 18h00, o seu novo single ‘Sopa da Pedra’, com letra e música do artista.

A nova canção da famosa Sopa de Almeirim, tem um ritmo contagiante, é servido por um arranjo que tem tanto de atrativo quanto de artístico. A música tem traços da tradicional receita da Sopa da Pedra, mas está carregada de sátira política, que culmina com o atual momento que o País atravessa.

Segundo Herman José, a música ‘Sopa da Pedra’ será “a entrada perfeita para todas as boas festanças do próximo verão!”, acrescentando que a mesma encontra-se acompanhada de um videoclip com “Cores fortes, humor no traço e na sequência de imagens criam um ambiente chamativo e condicente com a qualidade do projeto”.

“Não temos propriamente personagens “com cara” mas focamo-nos no que interessa – os ingredientes deste prato tão conhecido de todos os portugueses e em quem os disponibiliza ao nosso cozinheiro”, conclui.

Veja aqui a nova canção: