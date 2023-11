Jovem de Almeirim participa em audiência com o Presidente da República

João Pedro Rabita, jovem natural de Benfica do Ribatejo, integrou um grupo de crianças e jovens do Conselho Nacional de Crianças e Jovens (CNCJ), que foi recebido em audiência pelo Presidente da República no passado dia 22 de novembro, o Palácio de Belém, em Lisboa.

No encontro, que decorreu no âmbito do 34.º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, foram abordados vários temas sobre a atualidade, ressaltando-se, sobretudo, a participação ativa dos jovens na sociedade.

João Pedro Rabita teve a oportunidade de intervir na audiência, onde questionou Marcelo Rebelo de Sousa sobre a viabilidade de ajustar a idade para o exercício do direito de voto para os dezasseis anos.

Segundo o jovem, estamos num tempo marcado pela “profusão de extremismos e pela ascensão de movimentos e partidos associados a ideologias fascistas e radicais”, acrescentando que é “imperativo que os jovens se aproximem, cada vez mais, das instituições democráticas”.

Para o jovem conselheiro dar esta oportunidade aos jovens é uma forma destes expressarem “a sua voz de maneira autêntica e efetiva, através do exercício do direito de voto, torna-se crucial em um cenário caracterizado pela incessante exposição a tais tendências”.

O CNCJ é uma iniciativa da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens, lançado em 2019, na presença do Presidente da República, e tem por objetivo de planificar a intervenção do Estado e coordenar, acompanhar e avaliar a ação dos organismos públicos e da comunidade na proteção de crianças e jovens em risco.