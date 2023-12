AlmeirINN Padel vai ter mais 2 campos cobertos em 2024

Para corresponder ao interesse pelo Clube em horários com maior procura e possibilitar a abertura de mais turmas de aulas, o Jornal O ALMEIRINENSE sabe que o AlmeirINN Padel decidiu avançar para a construção de mais dois campos cobertos no próximo ano.



“Acima de tudo o Clube pretende oferecer as melhores condições possíveis aos seus clientes”, sublinham os responsáveis do clube.



Em 2021 abriram com dois campos cobertos, meses depois mais um campo outdoor.

No final de 2022 expandiram com mais três campos cobertos e agora vão contar com mais dois cobertos.

Hoje arranca a 2.º Torneio de Natal O FORNO, que se realiza no AlmeirINN Padel até ao próximo domingo.