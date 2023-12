Parque dos Sonhos abre hoje

Depois do grande sucesso do ano passado, o espírito natalício está de volta à vila da Chamusca com a magia do Parque dos Sonhos. A iniciativa promovida pelo Município da Chamusca irá invadir o Parque Municipal de cor, luz, alegria, música e animação de Natal.

O Maior Parque Temático de Natal do Ribatejo é o espaço ideal para estar com a família e sentir a magia desta época do ano, onde cada elemento foi pensado para criar uma experiência única e mágica.

Todas as atividades, dentro do parque, são gratuitas e foram cuidadosamente planeadas para cativar a atenção dos mais pequenos, proporcionando-lhes momentos de diversão, magia e encanto. No Parque dos Sonhos de Natal as crianças podem desfrutar de animação de rua, espetáculos musicais, teatro, roda dos sonhos, pista de gelo, carrosséis e comboio, sem esquecer a visita do Pai Natal e dos seus duendes.

O Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca realiza-se num dos jardins mais bonitos da região, onde a natureza e a fantasia se unem para criar um espetáculo único de cor e jogos de luz, um cenário verdadeiramente mágico e encantador. A sua topografia em declive acrescenta uma dimensão fascinante, proporcionando diferentes níveis de exploração, onde a magia se renova em cada recanto e torna cada lugar mais mágico do que o anterior.

O Parque dos Sonhos está de portas abertas de segunda-feira a domingo das 14h30 às 20h30, com entradas a preços muito especiais para as escolas.

O Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca espera por vocês. Façam parte desta experiência única e deslumbrante.

Para além da programação do evento, destaque ainda para a iluminação de Natal, que poderá ser encontrada em vários pontos de interesse da Vila da Chamusca.

O valor das entradas no Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca é:

Gratuito dos 0 aos 3 anos, de segunda a sexta-feira, aos fins-de-semana e feriados;

4€ dos 4 aos 12 anos e +65 anos;

5€ dos 13 aos 64 anos.

Fins-de-semana

5€ dos 4 aos 12 anos e +65 anos;

6€ dos 13 aos 64 anos;

15€ Pulseiras livre-trânsito para residentes no Concelho;

20€ Pulseiras livre-trânsito para não residentes no Concelho.

Os Bilhetes estão à venda em TicketLine.pt, no Balcão Único do Município ou na bilheteira do evento. As entradas são gratuitas HOJE, 07 de dezembro de 2023.