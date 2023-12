NERSANT e ACT esclarecem obrigações gerais do empregador 

A NERSANT e a ACT reforçam o compromisso de contribuir para a melhoria contínua das condições laborais nas empresas da região, pelo que decidiram unir esforços para a realização de dois seminários online gratuitos onde vão dar fornecer informações e orientações para o cumprimento das normas legais no âmbito da Segurança e Saúde no Trabalho.

O primeiro dos webinares realiza-se já na próxima terça-feira, 12 de dezembro, pelas 15:00, e onde a ACT irá partilhar informação sobre o cumprimento das obrigações gerais do empregador em matéria de segurança e saúde no trabalho, nomeadamente no que diz respeito às “Modalidades de Organização dos Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho”, e às “Atividades desenvolvidas pelos Serviços de SST”. Os oradores desta sessão são os inspetores da ACT, Maria Fernanda Pita e José Pedro Coelho. A segunda sessão online realiza-se no dia 10 de janeiro, às 15:00, com o mesmo programa e oradores.

Os interessados em participar em qualquer destas sessões podem fazê-lo de forma gratuita, bastando para tal realizar inscrição online para acesso ao link de participação no webinar. As inscrições podem ser realizadas no portal da associação, em https://www.nersant.pt/agenda/.