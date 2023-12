Coruche eleito “Destino Ativo e de Experiências”

O Município de Coruche foi distinguido a 12 de dezembro, em Castro Daire, no XIX Seminário Municípios Amigos do

Desporto, da Cidade Social, como “Destino Ativo e de Experiências”. Mais uma distinção que, considerando a oferta

turística de Coruche, enaltece o trabalho efetuado na região para incrementar a qualidade de vida dos cidadãos através da

implementação de estratégias de intervenção que contribuem para o progresso da comunidade num ambiente de bem-estar e desenvolvimento sustentável.



O reconhecimento do território como “Destino Ativo e de Experiências” manifesta um «ambiente que oferece uma variedade de atividades e experiências para os visitantes», atendendo a vários requisitos e características-chave como: diversidade de atividades, atrações naturais e culturais, infraestruturas adequadas, promoção e marketing, programação

de eventos, atividades de educação e consciencialização, entre outros. A distinção confirma o Turismo de Coruche como fator relevante de valorização do território, em especial se consideradas as sinergias entre as diversas tipologias de turismo.