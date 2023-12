Paço dos Negros foi a única equipa do concelho a vencer para o campeonato

A jornada desportiva das equipas de futebol do concelho apenas sorriu ao Paço dos Negros, ao ser a única equipa do concelho de Almeirim a conseguir vencer este fim de semana. O Fazendense, o Benfica do Ribatejo e o União de Almeirim foram derrotados nos seus jogos.

O Fazendense perdeu por 2-3 na receção ao Coruchense e aumentou assim a distância pontual para o grupo da frente no campeonato distrital da 1ª divisão. Os charnecos estiveram a vencer a partida com dois golos de Daniel Arraiolos, mas permitiu a remontada à equipa adversária que levou os três pontos para Coruche. Com este resultado, o Fazendense continua em 4º lugar, a sete pontos do líder Ferreira do Zêzere.

Na segunda divisão, apenas o Paço dos Negros conseguiu vencer. Os pacenses receberam e venceram por 2-1 a equipa do Pontével, com um bis de Bernardo Fernandes. À 7ª jornada, o Paço dos Negros é terceiro classificado da série A, com 11 pontos somados.

O Benfica do Ribatejo perdeu por 1-0 esta tarde no terreno do Rebocho, em jogo a contar para a 7ª jornadada série A. A equipa do concelho de Almeirim tem apenas um ponto somado e está na última posição da tabela.

O União de Almeirim continua a fase negativa e somou a sétima derrota na competição. Os almeirinenses foram derrotados por 0-2 em casa pelo Atalaiense. O União de Almeirim é 7º classificado, com seis pontos somados, à 10ª jornada da série B.