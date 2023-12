Mensagem de Natal do Rotary Club de Almeirim

Já se tornou habitual ouvir nesta quadra palavras como justiça, amor, solidariedade e paz nos desejos que formulamos para os parentes, amigos e para todos em geral.

Os tempos muito perturbados que vivemos, com crises sociais e ameaças à segurança geral com milhões de pessoas deslocadas e pauperizadas devido a guerras, conflitos, violência, perseguição e a sistemáticas violações dos direitos humanos, não podem servir de desculpa para o desânimo e ainda menos para o imobilismo.

Ao longo dos tempos sempre mostrámos força e vontade para resolver as situações difíceis com que então nos debatemos. Fosse no programa de erradicação da pólio, nas lutas contra a pobreza e por melhor ensino, na procura de soluções para um melhor ambiente ou na campanha conta a Covid-19, sempre construímos formas diferenciadoras de actuação onde o movimento rotário nacional e internacional se destacou.

No interior de cada um dos nossos clubes, do Rotary e das nossas comunidades, é fundamental que continuemos a trabalhar arduamente pela paz, desconstruindo preconceitos conflituosos, abraçando a Diversidade, a Equidade e a Inclusão. Mesmo que pareça difícil consegui-lo num mundo cada vez mais crispado e antagonizado, depende apenas de nós – de cada um de nós – o primeiro pequeno esforço que traga alento e esperança aos que nos rodeiam. A tranquilidade e a esperança são possíveis e estão ao nosso alcance, assim queiramos esforçar-nos por entender os outros e por usarmos com eles a temperança que devemos exigir que usem connosco.

Precisamos fazer acreditar que, mais que palavras, elas são uma realidade possível, algo que podemos conseguir com o nosso esforço e empenho, em casa, no trabalho, no Clube, na nossa cidade e fazendo-o estaremos todos a contribuir para realizar o lema deste ano rotário: CRIE ESPERANÇA NO MUNDO.

Que todos os nossos desejos de Natal se tornem uma realidade, Boas Festas e um Ano Novo cheio de paz, saúde e prosperidade para todos.

Rotary Club de Almeirim