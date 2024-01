Palestra “Importância do Brincar na Infância” com o Prof.º Carlos Neto em Almeirim

“Importância do Brincar na Infância” é o tema da palestra conduzida pelo catedrático e investigador, Prof. Carlos Neto, no próximo dia 12 de janeiro, pelas 21h00, no Cine Teatro, em Almeirim.

Carlos Neto é um dos maiores especialistas mundiais na área da brincadeira, do jogo e da sua importância para as crianças. Também é professor na Faculdade de Motricidade Humana e da Universidade de Lisboa.

O trabalho de investigação académica, que tem vindo a desenvolver há quase cinco décadas, centra-se sobretudo no papel do brincar e do jogo no desenvolvimento da criança, na independência de mobilidade em crianças e jovens e no bullying nas escolas.

É um dos membros fundadores da cooperativa de ensino «A Torre», onde trabalha desde 1972 com crianças dos 3 aos 10 anos, no âmbito do jogo e motricidade infantil. Esse trabalho engloba a formação teórica e prática dos alunos da FMH, tanto das diversas licenciaturas como de mestrados e doutoramentos.

Em paralelo, Carlos Neto orienta diversos projetos de investigação e intervenção comunitária e colabora com um leque alargado de entidades e autarquias.

O professor Carlos Neto considera que as crianças devem ter liberdade de brincar e de explorar a Natureza, de subir às árvores e mexer em terra e lama para poderem desenvolver-se de forma saudável.

A entrada é gratuita.