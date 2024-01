GNR alerta para a possibilidade de formação de gelo nas estradas

Com a previsão de temperaturas mínimas negativas nas próximas noites, a Guarda Nacional Republicana (GNR) emitiu um alerta aos condutores sobre a possibilidade de formação de gelo nas vias. Este fenómeno, resultante da queda de geada durante a noite, pode acumular-se no pavimento, afetando a faixa de rodagem, alerta esta força polícial.

Para garantir a segurança nas estradas durante períodos de condições climáticas adversas, a GNR aconselha os condutores a seguir algumas medidas preventivas: Verificar o estado dos pneumáticos: Certifique-se de que os pneus do seu veículo estão em boas condições para enfrentar condições de gelo. Pneus desgastados podem comprometer a aderência à estrada. Circular com velocidade moderada: Evite velocidades excessivas, especialmente em estradas onde a formação de gelo é provável. Reduzir a velocidade proporciona maior controle do veículo em superfícies escorregadias. Evitar manobras bruscas: Manobras como freadas ou viragens bruscas podem ser perigosas em estradas geladas. Mantenha movimentos suaves e evite acelerações repentinas. Circule com distância de segurança: Aumente a distância de segurança em relação ao veículo à frente. Isso proporciona tempo adicional para reagir a qualquer imprevisto.Evitar zonas propensas à acumulação de gelo: Conheça as áreas da sua rota que normalmente são afetadas pela formação de gelo e procure evitá-las sempre que possível.

A GNR destaca ainda a importância de os condutores estarem alerta para as condições climáticas e adaptarem o seu comportamento ao volante. Ao seguir estas recomendações, os condutores contribuem para a segurança rodoviária e reduzem os riscos associados às condições meteorológicas adversas.