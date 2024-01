NERSANT e ISCAL assinam parceria para fomentar empreendedorismo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e o ISCAL – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa do IPL – Instituto Politécnico de Lisboa formalizaram uma parceria com vista ao fomento do empreendedorismo.

António Pedroso Leal, Presidente da Direção da NERSANT recebeu na manhã do dia 4 de janeiro, na sede da associação em Torres Novas, Pedro Pinheiro, Presidente do ISCAL, para a assinatura do acordo de cooperação que visa a transferência de conhecimento entre o meio empresarial e académico, o fomento do empreendedorismo e o desenvolvimento conjunto de ações de formação enquadradas com as necessidades das empresas.

A parceria entre a NERSANT e o ISCAL, a par de outras, representa mais um marco na promoção do desenvolvimento económico e empresarial da região de Santarém, tendo como principais objetivos a partilha de conhecimentos e experiências entre empresários, docentes e estudantes, o fomento do empreendedorismo através da criação de um ambiente favorável à cultura empreendedora, do estímulo à criação de novos negócios e do crescimento das empresas já estabelecidas, bem como o desenvolvimento de um conjunto de ações de formação pós-graduada e especializada alinhadas com as necessidades sentidas pelas empresas da região.

A realização de seminários e conferências temáticas, a apresentação do modelo de apoio ao empreendedorismo dos promotores oriundos do ISCAL e IPL, a estruturação de um plano de estudos pós-graduado, estando a ser dado o primeiro passo com o Mestrado em Gestão e Empreendedorismo, o desenvolvimento de programas de formação especializada nesta área, a realização de ações de formação pós-graduada à medida do promotor, o apoio técnico e especializado ao desenvolvimento de startups inovadoras e a prestação de serviços de transferência de conhecimento para projetos de empreendedorismo e intra-empreendedorismo são algumas das atividades elencadas no protocolo.