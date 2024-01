Congresso em Almeirim

A UGT Santarém vai realizar, amanhã, o IV Congresso sob o lema: Pelos Trabalhadores. O evento realiza-se na Quinta da Feteira em Almeirim

No Congresso vai marcar presença o Secretário-geral Adjunto, José Cordeiro, em representação do Secretário- Geral da UGT que por razões de agenda não poderá estar presente, entre outros ilustres convidados da área politico-sindical.

Com este lema a UGT Santarém pretende reforçar, apoiar e dinamizar iniciativas nas áreas de igualdade e não discriminação entre mulheres e homens, no emprego, no trabalho, na formação profissional, na proteção da parentalidade e na conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoal.