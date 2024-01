ULS Lezíria reúne cuidados hospitalares e cuidados primários

Teve lugar esta quinta-feira, 18 de janeiro, no auditório do Hospital Distrital de Santarém (HDS), a primeira reunião que envolveu coordenadores das unidades funcionais dos cuidados de saúde primários, chefias dos cuidados hospitalares e o Conselho de Administração em gestão da recém-criada Unidade Local de Saúde da Lezíria.

Ao usar da palavra, Ana Infante, presidente do Conselho de Administração, começou por destacar que o objetivo desta reunião foi, sobretudo, promover a apresentação dos profissionais dos dois níveis de cuidados que integram a nova entidade, assim como “dar uma perspetiva do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido relativamente à ULS Lezíria”, iniciado em fevereiro de 2023 com a elaboração plano de negócios.

Um dos tópicos abordados foi os recursos humanos da ULS, que passou a agregar os profissionais do HDS e do Agrupamento de Centros de Saúde da Lezíria (ACES Lezíria), somando um total de 2 368.

Estre outras temáticas, foram ainda apresentadas as valências que compõem a nova entidade, os eixos e ações estratégicas, o modelo de financiamento, o quadro mínimo de produção, os indicadores de desempenho do Contrato Programa e o investimento previsto para 2024.

Ana Infante sublinhou que a integração de cuidados é a grande aposta da recém-criada entidade, para a melhoria dos serviços de saúde à população da sua área de influência.

A ULS Lezíria, em funcionamento desde 1 de janeiro de 2024, assume como missão “assegurar uma resposta às necessidades de saúde da população da área de abrangência da ULS Lezíria, com elevada qualidade e equidade, por meio de cuidados integrados, personalizados e sustentáveis, criando valor em saúde e investindo na formação, na investigação e na satisfação dos seus profissionais “.

No final, houve espaço para o esclarecimento de questões colocadas pela assistência, cuja resposta ficou a cargo da presidente do Conselho de Administração e dos restantes elementos do órgão de gestão.