Corrida dos Mascarados em Santarém

A Câmara Municipal de Santarém vai promover a “Corrida dos Mascarados em Família”, no dia 11 de fevereiro, pelas 15h00, no Jardim de S. Bento, na cidade de Santarém.

A atividade está inserida no programa do Carnaval de Santarém 2024 e realiza-se em circuito fechado, com um trajeto que se inicia na Avenida Gago Coutinho e Sacadura Cabral, passando pela Rua Liceu Nacional de Santarém e com término na Praça Egas Moniz.

A participação nesta atividade é gratuita, sendo as inscrições aceites até ao dia 8 de fevereiro. Para se inscrever, basta preencher o formulário disponível em https://forms.gle/VS1KCPtZ64f3Gwes6.

Para tornar a corrida mais animada e festiva, os participantes são convidados a correr mascarados. A corrida será realizada por estafetas, com quatro percursos de aproximadamente 500 metros cada. Cada membro da equipa deve completar pelo menos um percurso, com a opção de realizar todos os percursos, totalizando dois mil metros.

A organização reservou lembranças especiais para os três primeiros classificados, além de um prémio especial para a família mais numerosa.

O Carnaval de Santarém 2024 promete uma celebração rica em atividades e momentos únicos. Consulte o programa completo aqui.