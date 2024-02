Integrando o stand da Entidade Regional de Turismo de Alentejo e Ribatejo no Pavilhão 1, espaço RB09, Coruche leva à Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre na FIL – Parque das Nações, em Lisboa, de 28 de fevereiro a 3 de março, mostras do melhor que o território tem para oferecer: experiências turísticas autênticas e completas, com destaque para o alojamento, os recursos naturais e a oferta cultural e gastronómica.



Às provas de produtos locais e ao sorteio de brindes ao longo de todo o evento soma-se, no dia 3 de março, pelas 13 horas, o muito esperado anúncio do cartaz de eventos de Coruche, a que se segue a prova enogastronómica Comer de Carne e o sorteio final das ofertas de parceiros turísticos.





+ info:

. Coruche leva o melhor do Ribatejo à BTL – Câmara Municipal de Coruche (cm-coruche.pt)

. BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa – O Turismo e Portugal encontram-se aqui (fil.pt)