Tertúlia da Quinta celebra o Dia Internacional da Mulher com menu exclusivo e música ao vivo

O restaurante Tertúlia da Quinta, em Almeirim, anunciou um menu especial de jantar em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, que se comemora no dia 8 de março. A Tertúlia da Quinta convida todos a celebrar este dia especial, especialmente para as mulheres, com uma experiência gastronómica única da autoria do chef Gonçalo Sérgio, num ambiente acolhedor e descontraído,

O menu inicia com croquetes de toiro bravo, mergulhados em molho agridoce apimentado. O prato principal é um delicioso tornedó de lombinho de porco, acompanhado por camarões suculentos, batata recheada com maionese de cogumelos e bacon, complementada por grelos salteados que proporcionam uma combinação perfeita de texturas e sabores. Para a sobremesa, está reservada uma mousse de oreo que derrete na boca.

Para acompanhar a refeição, a Tertúlia da Quinta sugere o vinho ‘Quinta dos Penegrais Woman Reserva Gewürztraminer‘ branco, regional Tejo, um vinho de cor limão e aroma intenso a frutos tropicais.

Paulo dos Anjos é o músico convidado que irá animar a noite de 8 de março, com o seu “Um banquinho e um Violão”.

Faça parte desta celebração única! Para reservas e mais informações, entre em contato com o Restaurante Tertúlia da Quinta através do telefone: 243 593 008 ou através do email: tertuliadaquinta@sapo.pt.