Sumol+Compal tem 100 vagas disponíveis de trabalho temporário

A multinacional Multitempo by Job&Talent volta a realizar, no próximo dia 11 de março, uma nova ação de recrutamento com o objetivo de preencher mais de 100 vagas na empresa Sumol+Compal (S+C).

A iniciativa presencial Career Days, que vai decorrer nas instalações da empresa em Almeirim, entre as 10h00 e as 13h00, dará aos candidatos a oportunidade de conhecerem a equipa e o processo de produção da líder do mercado de bebidas não alcoólicas em Portugal.

As 100 vagas disponíveis de trabalho temporário, são distribuídas por diversas funções como operador de armazém, operador de produção, motorista de pesados e controlador de qualidade. A S+C procura perfis dinâmicos, com espírito de equipa, orientados para resultados e para a satisfação do cliente, e que se enquadrem nos seus valores. A disponibilidade para trabalhar em regime rotativo de turnos é um requisito obrigatório para algumas das vagas.

Para a responsável de recrutamento da Sumol+Compal, Sara Santos, “esta é uma oportunidade única para candidatos conhecerem o processo produtivo em maior detalhe, e a equipa com a qual irão trabalhar de forma direta, bem como obterem informação acerca das possibilidades de desenvolvimento, permitindo-lhes tomar decisões mais conscientes em relação ao seu futuro profissional. Os Career Days são uma excelente iniciativa para abrir portas à comunidade e mostrar em primeira-mão o que a empresa faz de melhor.”

Com inscrição obrigatória, através de formulário online, o recrutamento e a gestão das inscrições para os Career Days são da responsabilidade da Multitempo by Job&Talent.

A data de limite de inscrição é no dia 8 de março.