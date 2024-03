Atletismo dos 20km de Almeirim continua a somar bons resultados

O atletismo da Associação 20 km de Almeirim continua a somar bons resultados desportivos nas mais recentes competições.

Triatlo Técnico Regional 24 e 25 de fevereiro em Alpiarça

Do triatlo técnico regional resultou a convocatória da atleta Mafalda Pessoa para a fase nacional, que assim irá representar a seleção distrital de Santarém – 9 de março em Pombal. Os resultados de destaque dos atletas dos 20 nessa competição são: sub 14 femininos Mafalda Pessoa 1ª, Carlota Simões 3ª , Maria Pereira 5ª e Carolina Franco 6ª, sub14 masculinos Rafael Mendes 6º, sub 16 masculinos Francisco Esteves 7º, sub 18 femininos Sol Soares 3ª e Elizaveta Shuyvan 8ª , sub 18 masculinos Guilherme Mendes 2º.

Torneio de Salto em Altura 2 de março em Alpiarça

Os atletas de Almeirim conquistam 3 medalhas nesta que foi uma competição disputada entre as Associações Distritais de Santarém, Coimbra, Portalegre, Castelo Branco e Setúbal e ditou que a seleção vencedora fosse Setúbal . Em representação da seleção ribatejana (2ª classificada coletivamente) estiveram 6 atletas 4 deles eram da Associação 20 km de Almeirim – André Xavier sub 14 masculinos 5º classificado, Carolina Franco sub14 femininos 2ª classificada, Sebastião Manuel sub 16 masculinos 2º classificado e Guilherme Mendes sub 18 masculinos 2º classificado.

Corta Mato Regional Curto

Num percurso bem exigente com muita lama os 20 de Almeirim deram o seu melhor e alcançaram algum registos dignos de destaque: Maria Pia Diniz 3ª sub 12; Dinis Gonçalves 6º sub 16; Frederico Oliveira 7º sub 16; Manuel Gafeira 3º sub 18

Guilherme Rama 5º sub 18; Samuel Lopes 6º sub 18; Beatriz Duarte 2ª sub 20; Helena Reis 3ª M40; Tiago Andrónico 3º M35.

Coletivamente a Associação 20 km de Almeirim alcançou as vitórias em sub 16 e sub 18 masculinos, o 2º lugar nos sub12 femininos e o 3º lugar em sub 12 masculinos.