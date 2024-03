A saúde em Portugal  

O Sistema Nacional de Saúde em Portugal é uma infraestrutura pública, criada com o objetivo de garantir a todos o acesso à saúde de forma gratuita ou a custo reduzido.

Muito se tem falado na privatização da saúde em Portugal mas penso que o caminho não será por aí! Não nos podemos esquecer que todos nós, independentemente dos “credos e crenças “ e principalmente da condição financeira, temos direito à saúde.

As políticas de saúde terão que continuar a ser implementadas e ajustadas às necessidades da nossa população.

O SNS em Portugal é dos mais organizados do mundo! Tem falhas?Tem! E quanto a isso não vale a pena “ tapar o sol com a peneira “, mas a verdade é que temos profissionais de excelência e equipamentos de grande qualidade. Se é suficiente? Não! Mas é por isso que, neste momento, em Portugal é necessário investir no nosso SNS e não no privado que só é alcançado por uma pequena faixa mais abastada da população. Então e os outros?

É necessário dar oportunidade de se poderem formar mais jovens médicos e o investimento principal passa por aí. É necessário atrair profissionais e dar- lhes oportunidade de carreira. Isto será investimento no setor público e em todos os portugueses.

Não temos que pagar seguros nem consultas particulares para garantirmos a nossa saúde que tem que ser tratada de igual forma para todos.

O SNS é um pilar fundamental da sociedade refletindo os valores de solidariedade e igualdade, acessíveis a todos. Tem enfrentado e continuará a enfrentar desafios com inovação e adaptabilidade para conseguir garantir cuidados de saúde de qualidade. Cabe-nos exigir e lutar por uma saúde digna para todos.

Helena Fidalgo- PS Almeirim