No distrito de Santarém são vários os cursos ribeirinhos que enfrentam problemas de poluição, a Vala Real em Almeirim, o Rio Maior ou ainda a Vala da Azambuja, no Cartaxo. A existência permanente de espécies invasoras e infestantes, como são exemplo as extensas manchas de jacintos-de-água, têm várias origens, mas acima de tudo são um sinal de elevadas cargas orgânicas nos leitos das ribeiras e rios. A presença e o crescimento desmesurado destas infestantes provocam a degradação ambiental dos leitos, a que se acresce também a invasão das margens por espécies que não protegem os combros, como é exemplo a cana-do-reino, prejudicando as galerias ripícolas.

Atentos aos problemas que afetam os diversos ecossistemas, os candidatos da CDU, Bernardino Soares, cabeça da lista pelo distrito, o ecologista Francisco Madeira Lopes e eu própria, participámos na ação junto da Vala Real, onde verificámos o estado calamitoso em que se encontra este curso de água.

Apesar do investimento feito pela autarquia num barco destinado à recolha destas invasoras, e do mesmo ter sido já usado na Ribeira de Muge na Raposa, o certo é que, na Vala Real, não tem passado da intenção e muito há a fazer. Foi por força da CDU, na AR, que foram disponibilizadas verbas em Orçamento de Estado para que as autarquias realizem operações de limpeza dos jacintos-de-água nos seus rios e ribeiras.

Defendemos a requalificação da Vala Real e que a mesma deverá ser realizada de acordo com as normas de intervenção em zonas ribeirinhas definidas pelas entidades competentes, de modo a garantir que o processo não prejudique o ecossistema natural, e no final possamos beneficiar do local, em termos ambientais, sociais e culturais.

Sónia Colaço-CDU Almeirim