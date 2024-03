Aproxima-se a hora de Portugal escolher o próximo primeiro-ministro. A AD tem mostrado que é a alternativa séria, credível e reformista que o País precisa. Após vários anos de baixo crescimento económico têm de ser tomadas medidas que voltem a colocar Portugal na rota da convergência Europeia fomentando a geração de riqueza.

Para tal, serão tomadas medidas importantes para o fomento e a captação de investimento tal como um choque fiscal que contempla a redução dos escalões do IRS e a redução do IRC para 15%. Para apoiar os nossos jovens haverá isenção de IMT na compra da primeira habitação e uma taxa máxima de 15% no IRS até aos 35 anos.

A AD defende um forte apoio à agricultura através da criação de linhas de crédito de longo prazo, com juros bonificados, para a aquisição de terrenos agrícolas nos quais se pretenda desenvolver projetos de investimento agrícola.

É muito importante que os pensionistas, que tanto sofreram com o programa da Troika quando o PS levou o País à bancarrota, voltem a ganhar confiança no PSD. Para isso, Luís Montenegro garantiu que as pensões não serão nunca cortadas e que se demitiria se alguma vez tal acontecesse.

Também serão tomadas medidas sérias no setor da habitação que irão permitir que as pessoas voltem a ter casas a preços acessíveis e que os senhorios voltem a ter confiança na colocação das suas casas no mercado.

Muitos mais setores da sociedade foram esquecidos e castigados pelo PS. E a AD vai alterar isso com medidas muito concretas para, entre outros, profissionais de saúde, forças de segurança e professores.

Há muito por fazer por isso temos de começar já.

João Lopes- PSD Almeirim