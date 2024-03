“Morcela de Arroz” da Encherim vence o prémio “Melhor dos Melhores” no Concurso Nacional de Enchidos

A “Morcela de Arroz” produzida pela Encherim – Cooperativa de Produtores de Enchidos de Almeirim, CRL, obteve a distinção “Melhor dos Melhores” no 14º Concurso Nacional de Enchidos Tradicionais Portugueses, que se realizou no dia 23 de janeiro, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém.

Para além de vencer o prémio principal, a cooperativa almeirinense conquistou a medalha de ouro com a Morcela Fumada e as medalhas de prata no Chouriço de Carne e Farinheira Fumada.

O objetivo principal deste concurso foi premiar, promover, valorizar e divulgar os genuínos Enchidos Tradicionais Portugueses.