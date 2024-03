Vinho Tinto da Quinta da Alorna eleito o melhor do Tejo pela ‘Mundus Vini’

O vinho “Reserva das Pedras Tinta Miúda 2020” da Quinta da Alorna foi distinguido como “Best in Show”, o melhor vinho tinto da região Tejo, no 34º Concurso Internacional Mundus Vini – Spring Tasting 2024. O mesmo vinho, da propriedade localizada em Almeirim, foi ainda distinguido com uma medalha de ouro.

Ainda neste concurso, um dos mais importantes e mais conceituados do mundo dentro do setor, os vinhos “Quinta da Alorna Reserva Alvarinho & Viognier 2021” e “Quinta da Alorna Sauvignon Blanc 2022” também foram agraciados com uma medalha de ouro. Para completar o pódio de premiações junta-se o vinho “Quinta da Alorna Reserva Arinto e Chardonnay 2022”, que conquistou a medalha de prata.

“É muito prestigiante vermos os nossos vinhos a serem reconhecidos neste concurso. É sinal de que estamos num bom caminho e que, de vindima em vindima, estamos a produzir cada vez melhores vinhos, que são também um cartão-de-visita da nossa região e do nosso país”, destaca Pedro Lufinha, diretor geral da Quinta da Alorna.

Em 2023 a Quinta da Alorna arrecadou duas medalhas de ouro no “Mundus Vini” e, este ano, o produtor da região do Tejo, conquistou uma nova medalha de ouro, contabilizando quatro distinções, nomeadamente três medalhas de ouro e uma menção honrosa na categoria “Best in Show”, numa altura em que a cidade de Almeirim integra a rota “Cidade do Vinho 2024”.

“Mundus Vini” é um concurso anual que decorre em Pfalz, uma das principais regiões vinícolas da Alemanha e, nesta edição, reuniu mais de 250 especialistas de vinho provenientes de 55 países diferentes.