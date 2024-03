O Centro de Karaté-Do Shotokan de Benfica do Ribatejo conquistou dois pódios no Karaté Open Juvenil de Alcabideche.

Sofia Silva ficou no segundo lugar, no escalão Kata Infantil 6/7 anos feminino e Afonso Marinhas também com um segundo lugar, no escalão Kumite Infantil 8/9 anos – 40 kg masculino. Os restantes atletas do Dojo tiveram boas prestações, mas não conseguiram alcançar os lugares mais altos.

Este torneio de âmbito nacional reuniu 400 atletas até aos 13 anos de idade.