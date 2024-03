Concerto angaria mais de mil euros para apoiar Associação Alzheimer

Decorreu na passada sexta-feira, dia 15 de março, no Cineteatro de Almeirim, o concerto solidário – Carapaus e Lebres de março – de apoio ao Núcleo do Ribatejo Alzheimer Portugal – Associação Alzheimer.

Promovido pelo Rotary Club de Almeirim, pelo palco passaram os artistas Débora d’Oliveira e o grupo Oficina Musical Indecisa que, no final, reservaram a última música para uma atuação surpresa com a Tuna da Universidade Sénior de Almeirim. Esta iniciativa conseguiu angariar, com a receita de bilheteira, 1280 euros que revertem a favor da Associação Alzheimer. Uma noite de boa qualidade musical e de muita solidariedade, já que todos deram o seu contributo ao adquirir bilhete, incluindo os músicos que no final da atuação se emocionaram. O auditório esteve cheio e contou, igualmente, com a presença de representantes da Associação Alzheimer do Núcleo do Ribatejo, de IPSS’s do concelho e do executivo autárquico.

Como referiu no encerramento do espectáculo, o presidente deste ano rotário, Arnaldo Xarim, o Rotary Club de Almeirim apoia as instituições com expressiva atividade na comunidade onde se inserem e não poderia estar mais sensível a um problema que atravessa toda a sociedade – a doença mental e, concretamente, a demência. Reservou as últimas palavras para agradecer aos músicos, ao público, aos funcionários do Cineteatro e à Câmara Municipal de Almeirim que, deu o seu apoio a este evento, ao disponibilizar o espaço e meios.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, apoiada pelos dados fornecidos pela Alzheimer International, a cada três segundos há uma pessoa no mundo que desenvolve um qualquer tipo de demência. A previsão desta Organização é que, em 2030, cerca de 78 milhões de pessoas possam vir a sofrer de demência. Mas o impacto desta doença não se resume a estes números. Preocupa-se a Alzheimer Internacional pelos casos não declarados de doentes pela falta ou pelo atraso no diagnóstico. Há ainda a referir o impacto da demência nas famílias e nos cuidadores. A demência provoca no mundo, um gigantesco impacto social e económico.

O Rotary Club de Almeirim tem um protocolo de parceria com a Associação Alzheimer que visa a adaptação de salas da sede da associação para tornar mais eficaz o trabalho dos técnicos e dos doentes.