Bombeiros Voluntários de Almeirim promovem 15 operacionais (c/fotos)

15 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim foram promovidos de classe na noite da passada quinta-feira, dia 28 de março, numa cerimónia que decorreu no quartel da Associação Humanitária, em Almeirim.

José Isabelinha, Nuno Amoroso, Cristiana Neves, Gonçalo Grilo, Miriam Marques, Hugo Silva, Duarte Baptista, Nuno Maurício, Miguel Santos, Juliana Madeira, David Silva, Maria Silva e João Costa ascenderam à categoria de Bombeiro de 2ª.

Tiago Catrola Raposeira subiu à categoria de Oficial Bombeiro de 2ª e António Nunes foi promovido a Sub Chefe.

A cerimónia contou com mais de 40 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Almeirim na formatura e mais de uma centena de familiares e amigos na assistência.

No final, os operacionais promovidos fizeram o tradicional batismo com água e pó na parada do quartel. Este foi uma cerimónias com mais promoções dos últimos anos.