Almeirim avança com 300 mil euros para compra da Rodoviária de Santarém

O terminal rodoviário de Santarém, junto ao Jardim da Liberdade, vai ser comprado por 3,5 milhões de euros pela Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e a Câmara de Almeirim comparticipa com quase 10%.



As responsabilidades bancárias de cada autarquia serão determinadas com base na sua percentagem de integração na Comunidade Intermunicipal. Almeirim irá contrair um empréstimo de 285.377 euros;



A compra foi aprovada nas várias reuniões de câmara e assembleia municipal, pelo que a CIMLT vai agora avançar para a contratação de um empréstimo de três milhões de euros para fazer face a esta despesa.



A Comunidade que vai criar uma empresa intermunicipal de transportes quer aqui instalar um novo terminal, composto por quatro lojas, bilheteiras, instalações sanitárias, escritórios, sala de convívio, área de expedição e áreas técnicas.