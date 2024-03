Inteligência artificial em análise pela NERSANT

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, em parceria com a Vanguardly, promoveu no dia 26 de março um webinar intitulado “Potencialidades da IA e ChatGPT na sua Empresa”.



O evento online atraiu uma audiência diversificada, contando com a presença de mais de 90 participantes interessados em explorar o impacto da Inteligência Artificial (IA) e do ChatGPT nos negócios. Está já agendado um novo webinar sobre o tema. Durante o webinar, conduzido por António Pinto, Brand Strategist da agência Vanguardly, foram abordados diversos temas relevantes para o contexto empresarial atual.



Os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar o seu conhecimento sobre as potencialidades da IA e do ChatGPT, bem como compreender o impacto destas tecnologias no mercado atual. Além disso, foram discutidas considerações éticas essenciais relacionadas à implementação da IA nas empresas. Um dos pontos altos do evento foi o Guia Passo-a-Passo oferecido aos participantes, que detalha como começar a usar o ChatGPT nas suas empresas.



Também foi apresentada uma visão geral das ferramentas de IA mais eficazes disponíveis no mercado, tendo sido dada como exemplo a Escola Profissional do Vale do Tejo no âmbito da implementação da IA na sua comunicação. Os exemplos práticos partilhados durante o webinar demonstraram como o ChatGPT pode ser aplicado em ambiente empresarial para otimizar processos e impulsionar a inovação.



Para além disso, os participantes foram incentivados a explorar uma lista de ideias para maximizar o potencial dessa tecnologia em suas próprias organizações. No final do webinar, os participantes saíram com um entendimento mais claro das potencialidades da IA e do ChatGPT e com as ferramentas necessárias para começar a implementar estas tecnologias nas suas empresas. A NERSANT e a Vanguardly expressaram a sua satisfação com o sucesso do evento e afirmaram o compromisso de continuar a facultar conhecimento e recursos que ajudem as empresas a prosperarem num mundo cada vez mais impulsionado pela tecnologia.



Para já, está agendado para o dia 10 de abril, às 15:00, um novo webinar com o tema “ChatGPT para empresas: Cria Conteúdo Que Vende Utilizando a IA”, com inscrições abertas no portal da NERSANT, em https://link.nersant.pt/AGENDA1317.