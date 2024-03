Fazendense queixa-se do árbitro e apresenta provas (c/vídeo)

A Associação Desportiva Fazendense contesta, publicamente, algumas decisões do árbitro Paulo Raposo na sequência da derrota com o Alcanenense, para a Taça do Ribatejo.



“Tendo em consideração o desafio que nos fizeram de forma insistente, autoritária e arrogante, para mostrar os lances que tiveram influência no decorrer do jogo e no resultado final do mesmo, tomamos a liberdade de lhes fazer a vontade ao plubicar esses mesmos lances. Um leva ao 1-0 e o outro seria uma oportunidade clara de golo… em nada põe em causa o Alcanenense, nem a sua vitória mas obviamente são lances que têm influência no resultado”, diz o Fazendense em comunicado.

O Fazendense, recordista de Taças do Ribatejo, está em desvantagem na eliminatória depois da derrota, em casa, por 2-0.