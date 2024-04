NERSANT coloca mais de 1 milhão e meio de euros de investimento empresarial na região

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém apoiou a elaboração e submissão de candidaturas da região de Santarém ao programa Empreende XXI, que apoia até 200 mil euros e com uma taxa de financiamento de 85% novos projetos empresariais, incluindo de empresas criadas há menos de 6 meses. Das iniciativas candidatadas através da associação, foram aprovados, até ao momento, 24 projetos empresariais, representando mais de 1 milhão e meio de euros de investimento para a região.

Enquanto Entidade de Acompanhamento credenciada para o Empreende XXI – habilitação para apoiar e submeter de forma totalmente gratuita as candidaturas da região – a NERSANT, no âmbito do seu apoio ao empreendedorismo e criação de empresas na região, colocou a sua equipa técnica ao serviço do Empreender XXI, cujas candidaturas estiveram abertas entre 3 de abril e 23 de junho do ano passado.

Dos projetos candidatados ao programa, foram até ao momento aprovados 24, o que representa mais de 1 milhão e meio de euros de investimento para a região, cerca de 700 mil euros a fundo perdido. São despesas elegíveis no Empreende XXI todos os investimentos relevantes para a implementação do negócio, tais como investimentos em máquinas e equipamentos, mobiliário e outro equipamento de escritório, investimentos em equipamento informático e software, investimentos na área da transição digital (websites, lojas online, gestão e dinamização de redes sociais), despesas com obras de adaptação e remodelação das instalações, aquisição de viaturas (caso sejam indispensáveis para a implementação do projeto) e fundo de maneio referente ao projeto, até 50% do investimento elegível. Não são elegíveis investimentos para a aquisição de imóveis, construção de edifícios e investimentos cuja relevância para a realização do projeto não seja fundamentada.

Apoio da NERSANT fundamental

Enquanto Entidade de Acompanhamento credenciada para o Empreende XXI, a NERSANT teve como responsabilidade acompanhar pedidos de apoio prévio na criação e estruturação do projeto e prestar apoio de mentoria e consultoria especializada a promotores, a custo zero para os empreendedores ou empresários interessados em candidatar-se ao programa, para além de emitir os pareceres da viabilidade económico-financeira das candidaturas de outras regiões, no processo de aprovação.

Marco Pombo candidatou, com o apoio da NERSANT, o projeto Seezy, novo conceito de venda de produtos de ótica sediado em Santarém que tem como principal produto um inovador Plano de Saúde Ocular “que pretende mudar o paradigma do modelo atual de compra de óculos”. Gerido por uma plataforma composta pelos diversos parceiros, o projeto – com um valor de investimento total na ordem dos 175 mil euros – conta agora com o apoio do Empreende XXI, considerado “fundamental para conseguir levar o projeto por diante”. “Sem esse apoio, a necessidade da alavancagem financeira para o início da operação, com o nível elevado de custos, a dificuldade de acesso a financiamento bancário, tornaria muito lento o seu arranque e eventualmente seria difícil conseguir focar-me na operação propriamente dita, tal como acontece em muitas outras empresas startups. Com este apoio, a pressão financeira é menor e permite-me focar a 100%, com rigor e dedicação, em várias aspetos operacionais do projeto, vitais para cumprir o plano de negócios e criar assim um conceito inovador e diferenciado no mercado português”, referiu Marco Pombo.

Este empreendedor elogiou ainda a NERSANT pelo apoio à elaboração da candidatura: “A NERSANT, através da sua equipa de consultoria, permitiu-me desenhar muito melhor o plano de negócios e as metas atingir”, começou por dizer, acrescentando que, apesar da sua formação em Gestão, “foi uma oportunidade extremamente positiva, a interação com os consultores desta associação, seja na avaliação de cenários de vendas, criação de planos de contingência, definição de alguns processos e o mais importante, na minha opinião, a conquista de prudência, com a rigorosa especificação dos custos e investimentos, que muitas vezes são esquecidos ou menosprezados na fase de elaboração do Plano de Negócios”.

“Por tudo isto, tenho a crença que a experiência, discernimento e competência da equipa da NERSANT, foi a peça-chave para ter o meu projeto elegível para apoio pelo IEFP. Ao mesmo tempo, terei também a possibilidade de usufruir dos serviços de incubação de empresas na Startup Santarém, com acesso a serviços e instalações de nível muito superior”, concluiu ainda.

Renata Abreu, com 20 anos de experiência na área dos vinhos, foi outra das promotoras contempladas com a aprovação do seu projeto ao programa Empreende XXI, candidatado com o apoio da NERSANT. No seu projeto, a empreendedora espelhou a criação da Garrafeira e Wine Bar – Arinto e Touriga, “com aposta no serviço de aconselhamento, recomendação, educação e formação dos consumidores e profissionais de vinhos, associada a uma forte componente de venda de vinhos a grosso para os restaurantes em Santarém”.

De acordo com a empreendedora, apesar “dos mais de 7 meses de espera pela aprovação do projeto”, o Empreende XXI “veio assegurar um investimento superior a 100 mil euros com apoio de 40% a fundo perdido + 45% sem juros + 15% investimento com capitais próprios”. Uma vez mais, a NERSANT foi mencionada como crucial para concretizar o projeto: “O apoio da NERSANT, como entidade de acompanhamento, foi fundamental para a elaboração do plano de negócios. Permitiu apoiar-me na elaboração do plano de negócio e de investimento devidamente sustentado, justificado e com todos os documentos necessários para que não houvesse perdas de tempo na candidatura ao projeto de apoio ao investimento. A troca de experiências e a complementaridade de conhecimentos levou-nos a obter a aprovação do apoio ao investimento”, mencionou Renata de Abreu.

De referir que o Empreende XXI, programa desenvolvido pelo IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional e pela Startup Portugal que tem como objetivo ajudar a criar, desenvolver e financiar novos projetos empresariais, incluindo empresas criadas há menos de 6 meses. O programa promete, assim, ser um importante apoio ao empreendedorismo e criação de empresas, apoiando investimentos até 200 mil euros com um financiamento até 85% (40% dos quais a fundo perdido).