CNEMA recebe primeiro Fórum Agricultura Sustentável

O Auditório do Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA) vai receber a primeira edição do “Fórum Agricultura Sustentável” na próxima terça-feira, 14 de maio, entre as 9h30 e as 14h00.

Um evento de que vai reunir em Santarém especialistas para debaterem o que de melhor se está a fazer em Portugal no campo da Agricultura Sustentável e que pretende mostrar a evolução do setor, projetando as mudanças viradas para as boas práticas em matéria de sustentabilidade.

José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura, Nuno Russo, vereador da Câmara de Santarém, António Serrano, ex-ministro da Agricultura e professor catedrático da Universidade de Évora, e os secretários gerais da CAP e CONFAGRI, Luís Mira e Nuno Serra, respetivamente, vão marcar presença neste encontro que pretende reforçar o reconhecimento, a competência e o compromisso social e ambiental do setor agrícola.

De referir que, o Fórum de Agricultura Sustentável é uma iniciativa ECO/Capital Verde com o apoio institucional da Câmara Municipal de Santarém, e o apoio comercial das empresas de Santarém – Asfertglobal e Entogreen.

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição em https://www.eventbrite.pt/e/forum-agricultura-sustentavel-tickets-867594577737

Veja o Programa do Fórum Agricultura Sustentável

09h30 | Sessão de Abertura

Diretora da Escola Superior Agrária de Santarém Margarida Oliveira

Chief Operating Officer ECO Diogo Agostinho

09h45 | Políticas Públicas: Como o Estado pode potenciar a Agricultura Sustentável? E o seu financiamento?

Keynote Speaker: António Serrano, Ex-Ministro da Agricultura e Professor Catedrático da Universidade de Évora

Nuno Serra, Secretário-Geral CONFAGRI

Luís Mira, Secretário-Geral CAP

Cristina Melo Antunes, responsável de Negócio ESG e Green Finance, Santander Portugal

10h30 ! Combinar a otimização de recursos com a produtividade das culturas

Gonçalo Santos Andrade, Presidente Portugal Fresh

Francisco Gomes da Silva, Diretor-Geral AGROGES

Abílio Pereira, Administrador Área Agrícola da Quinta da Lagoalva

José Palha, Presidente da Direção da Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais (ANPOC)

11h15 | Coffee-break

11h30 | Biotecnologia ao serviço da Sustentabilidade

Andreia Afonso, cofundadora da Deifil e diretora do departamento de ID e de produção in vitro

Diogo Palha, Executive Board Member e CFO EntoGreen

12h15 | Estratégia Farm to Fork: Os desafios na transição dos fertilizantes

Pedro Sebastião, Sales Manager AsfertGlobal

Hartmut Nestler, Diretor Leal & Soares, SA (SIRO)

Cristina Cruz, Professora Universitária da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

12h45 | Entrega de Certificados Olival Circular

13h15 | Sessão Encerramento

Vereador da Câmara Municipal de Santarém Nuno Russo

Ministro da Agricultura José Manuel Fernandes, Ministro da Agricultura

Diretor do ECO António Costa