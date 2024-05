Fazendense perde e está fora das contas do título

O Fazendense perdeu por 1-0 na deslocação ao terreno do Coruchense, em partida a contar para 29ª jornada do campeonato distrital de Santarém. Com este resultado, a equipa de Fazendas de Almeirim está fora da luta pelo título distrital.

Os charnecos foram os únicos do quarteto da frente que não somou qualquer ponto nesta ronda e acabou por descer ao quarto lugar da tabela classificativa. Adalberto Cotel foi o autor do único golo da partida.

Ferreira do Zêzere, Abrantes e Fátima venceram os seus jogos e com isso a última jornada traz um decisivo Abrantes – Fátima. Os forasteiros dependem apenas de si, enquanto à espreita vai estar o Ferreira do Zêzere com a receção ao Coruchense.

Existem vários cenários para a decisão mas o Fátima é quem está mais perto do título.