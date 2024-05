Mais de uma centena celebram o Dia Internacional do Enfermeiro em Almeirim

A Unidade Local de Saúde da Lezíria encerrou no domingo, 12 de maio, as comemorações do Dia Internacional do Enfermeiro com um conjunto de atividades, que decorreu no Parque da Zona Norte de Almeirim. Cerca de uma centena de enfermeiros da unidade estiveram reunidos para celebrar a efeméride, sob o mote “Integrar para melhor cuidar”.

João Formiga, enfermeiro diretor da ULS da Lezíria, salientou que “antes de dar o salto para a integração de cuidados”, é importante que aconteça uma integração dos profissionais e das equipas dos cuidados de saúde primários e dos cuidados de saúde hospitalares e, além disso, que seja criado um espirito de grupo e uma cultura de organização.

“Para mim, será um grande passo se todos os profissionais compreenderem que têm um papel importante no local onde estão e que todos trabalhamos para o mesmo fim: a melhor prestação de cuidados de saúde aos doentes”, acrescentou João Formiga.

Na presença do presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro, o enfermeiro diretor da ULS da Lezíria fez questão de destacar o apoio do Município na organização do evento.

Por sua vez, Pedro Ribeiro enfatizou a relevância do Serviço Nacional de Saúde que, conforme referiu, “atende todos, qualquer dia e a qualquer hora”, o que, lembrou, “só é possível com profissionais”.

A manhã de domingo iniciou-se com uma “caminhada de início de turno”, seguindo-se uma aula de mobilidade ativa promovida pelo Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Almeirim e, para “recarregar baterias”, uma sessão de terapia de riso, a cargo de Célia Mestre, enfermeira da ULS da Lezíria. Houve espaço ainda para dois momentos musicais, que contaram com as participações do cantor Diogo Carapinha e de Madalena Domingos.

No final, os enfermeiros puderam desfrutar de um piquenique que contou com diversos apoios, em particular da Câmara Municipal de Almeirim (oferta de sopa de pedra e bifana), das Gentes de Almeirim (oferta de arroz doce) e Janelas de Frescura (oferta de fruta).