Cantora de Almeirim participa no Festival Nacional da Canção Rural

Filipa Canavilhas, natural de Almeirim, integra o grupo “Los Invictus” que representa o Município da Chamusca no Festival Nacional da Canção Rural, que interpreta a canção “Memórias da Vindima”.

Os quatro elementos da banda, estão bastante entusiasmados com a oportunidade de representar as suas gentes e levar mais além as tradições do nosso concelho, nesta terceira edição do Festival Nacional da Canção Rural, promovido pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

Recorde-se que na primeira edição do Festival, o chamusquense Rui Tanoeiro, arrecadou o primeiro lugar com a canção “Morena da minha aldeia” e o prémio de melhor música do festival e no ano passado também Marisa Ferreira, fadista da Chamusca, chegou à final com a canção “Dança Menina”.