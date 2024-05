Largo Dr. Moita aberto à população renovado e com espaço multifunções

A Câmara Municipal de Almeirim e a Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo inauguraram no passado sábado, dia 18 de maio, o Largo Dr. Moita, no lugar de Cortiçóis, em Benfica do Ribatejo. A cerimónia contou com a presença dos bisnetos do Dr. José L. S. Moita, com destaque para Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos.

O espaço agora requalificado e renovado está dotado de um parque infantil, zonas de sombra, um campo UEFA, uma casa de banho automática, espaços verdes, zona de calçada e ainda um palco multifunções. No final deste mês serão colocados os equipamentos de desporto sénior. A calçada tem forma de pena do Cortiçol, o pássaro que deu nome a este lugar da freguesia de Benfica do Ribatejo.

No ato de inauguração, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, destaca a necessidade da renovação e da sua utilização com regras de bom senso.

“Este largo tinha funções diferentes e o tempo impôs uma renovação. Em qualquer espaço deste largo, conseguimos ver tudo e portanto temos uma abrangência total, uma visão total. Deixo ainda um pedido: Tratem-no bem, mas frequentem-no. Se estiverem cá pessoas, quem que faz o que não deve, já não vai fazer”, refere o autarca.

Presentes no evento estiveram os bisnetos do Dr. José L. S. Moita, médico e deputado da 1ª República, figura que dá o nome a este equipamento. Um deles é Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, que destacou a alegria, honra e gratidão do convite para estar presente neste momento solene. O banqueiro considera esta requalificação como “excelente”.

“Está excelente a requalificação à volta do busto do meu bisavô, o Dr. Moita. Ele foi uma pessoa muito relevante para a terra, foi um benemérito que cedeu vários terrenos aqui e gostava imenso de Benfica do Ribatejo. Por outro lado, também para mim é muito importante, porque em Benfica do Ribatejo também nasceu o meu pai, o pintor Moita Macedo, também, portanto da terra. É com muita a satisfação que vim aqui à homenagem. De alguma forma, também faz parte das minhas origens”, diz o ex-ministro da Saúde e das Finanças.

Cândida Lopes, presidente da Junta de Benfica do Ribatejo, alude à necessária requalificação e considera que o equipamento vai servir bem a população da freguesia, em particular do lugar de Cortiçóis.

“Este espaço que já precisava já há muito tempo de requalificação. Acho que ficou agradável, com espaço para as crianças e também para os mais idosos. Aproveitámos as árvores que tínhamos cá e os equipamentos que aqui estão, são maravilhosos”, realça.

Ainda segunda a autarca, está já previsto em junho a estreia das Marchas neste local.

A requalificação deste espaço emblemático dos Cortiçóis custou aos cofres da autarquia perto de meio milhão de euros mais IVA.

