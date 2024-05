Assembleia Municipal distingue autarcas nos 50 anos do 25 Abril (c/fotos)

”O poder local democrático foi uma das maiores conquistas a 25 de abril de 1974. A maioria do país não tinha infraestruturas básicas como água, esgotos, luz, comunicações, etc. Não havia escolas para todos, infraestruturas desportivas, culturais de lazer, e outras tantas, fora das grandes cidades e mesmo assim com muitas restrições. Quase nada existia. Foram os autarcas que resolveram esses problemas, numa época onde tudo era difícil. Foram os autarcas, que ao longo dos 50 anos, têm sido um motor de desenvolvimento dos seus concelhos e das suas freguesias, garantindo que há uma verdadeira descentralização do país”, apresentou Teresa Filipe.

A secretária da Assembleia e mestre de cerimónias explicou ainda que “é justo reconhecer o papel dos autarcas eleitos desde as primeiras eleições livres em 1976. Foram todos importantes, no entanto não é possível distinguir as muitíssimas centenas de autarcas que ao longo de 48 anos exerceram funções, pelo que a Câmara decidiu distinguir os presidentes de Junta, de Assembleia Municipal e antigos presidentes de Câmara. Pelo tempo decorrido, algumas destas pessoas já faleceram, no entanto, estamos certos que familiares e amigos os recordam com saudade e esta será mais uma forma de relembrar e de sobretudo agradecer o trabalho de todos, sem excepção, realizaram. “

“Aos ex-autarcas presidentes de Câmara, Alfredo Bento Calado e José Joaquim Gameiro de Sousa Gomes seja atribuída a medalha de honra de acordo com o artigo 3º do capítulo II do regulamento da Medalha Municipal do Concelho de Almeirim, aos presidentes de Junta de Freguesia e presidentes de Assembleia Municipal eleitos após 1976 será entregue a Medalha de Valor e Mérito – grau Ouro, descrito no artigo 7º do capítulo III, do mesmo regulamento. Todas estas medalhas foram aprovadas em reunião de Câmara por unanimidade”.

Foram distinguidos os autarcas e ex-autarcas:

CMA

1976 – 1989: Alfredo Calado

1989 – 2013: Sousa Gomes

2013 – presente: Pedro Ribeiro

Junta Freguesia de Almeirim

1976 -1979: Joaquim Modesto da Silva

1979 -1982: Francisco Manuel Botas Palhoto

1982 -1985: António José Madureira

1985 – 1993: António Marinheiro Miguel

1993 -2013: Joaquim Sampaio

2013 – presente: Joaquim Catalão

Junta Freguesia de Benfica Ribatejo

1976 – 1979: José Verdasca Pinto e Manuel Domingos Gonçalves

1979 – 1989: Manuel Delfina Neves

1989 – 1997: Amândio de Freitas

1997 – 2005: António Alexandre Mendes

2005 – 2009: Amândio de Freitas

2009 – 2013: Alfredo Trindade

2013 – presente: Cândida Lopes

Junta Freguesia de Fazendas de Almeirim

1976 – 1982: Avelino Leandro dos Santos

1982 – 1985: João Batista da Silva

1985 – 1993: Diamantino Monsanto (morreu abril 1985) e Francisco Sardinheiro

1993 – 1997: Maria Emilia Moreira

1997 – 2001: Vítor Figueiredo

2001- 2013: Manuel Bastos Martins

2013 – presente: João Apolinário

Junta Freguesia da Raposa

1976 – 1985: José Gaga

1985 – 1989: José Dias Cazimiro (até maio) e António da Silva

1989 – 2013: José David

2013 – presente: Cristina Casimiro