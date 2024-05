AICEP apresenta medida “Internacionalização via E-commerce”

A AICEP Portugal Global levou a Santarém, no dia 16 de maio, o seu roadshow no âmbito do programa Exportar Online, iniciativa que contou com o apoio da NERSANT – Associação Empresarial da região de Santarém. Dedicada à medida “Internacionalização via E-commerce” do PRR, a sessão decorreu no Santarém Hotel, contando com a presença de dezenas de empresas.

Com abertura pelo Presidente do Núcleo NERSANT de Santarém, Filipe Borgas, a sessão começou por apresentar o programa Exportar Online, pela AICEP Portugal Global, seguindo-se intervenção do especialista em Marketing Digital, Marco Gouveia, que aprofundou temas relacionados com e-commerce cross border, marketing digital e formas de expandir o negócio online.

A AICEP Portugal Global voltou a palco para apresentar a Medida “Internacionalização via E-commerce” do PRR, que visa apoiar projetos de PME que induzam a concretização de estratégias de internacionalização digital baseadas na implementação de tecnologias e processos associados à Indústria 4.0 que configurem ajustamentos aos modelos de negócio internacionais, anulando barreiras geográficas e introduzindo alterações na relação entre os vários intervenientes na cadeia de valor, bem como com o cliente. A AICEP apresentou ainda os seus serviços gratuitos para apoiar as empresas nas vendas internacionais através de canais digitais.